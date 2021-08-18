Заливают бетоном: Кириленко рассказал, когда откроют мост в Славянске

В Славянске мост через реку Казенный Торец на улице Свободы уже заливают бетоном. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



По его словам, сейчас строят монолитную плиту второй части мостовой конструкции.



«Этот мост, который является важной составляющей транспортной системы Славянска, претерпел частичное разрушение в марте этого года, и мы в Донецкой ОГА взяли на себя ответственность его восстановить», – отметил Кириленко.



Ремонт аварийного моста начался полтора месяца назад.



«Основные работы должны завершиться уже этой осенью – тогда мост станет доступным для передвижения», – добавил глава ОГА.





3 марта в Славянске в покрытии моста через реку Казенный Торец образовались сквозные провалы, самый большой достигал 1 метра в диаметре. Движение по аварийному мосту перекрыли. Еще в 2017 году городской совет провел экспертизу и оценку технического состояния всех мостов, и по данному мосту уже были выводы о необходимости капремонта.



Средства на ремонт аварийного моста в Славянске выделили из областного бюджета Донетчины.