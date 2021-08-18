Более половины украинцев (60%) считают, что выборы на неподконтрольных территориях Донбасса должны проводиться после вывода российских войск, обезоруживания боевиков и возврата контроля Украины над этими территориями. Об этом говорится в результатах социологического опроса Центра Разумкова.



Такого мнения придерживаются преимущественно на Западе, центральной и южной частях страны.



13% опрошенных считают, что сначала на этих территориях должны состояться выборы, а уже после этого ˗ вывод российских военных, разоружение боевиков и установление контроля Украины над границей.



За то, чтобы выборы проводить только после вывода российских военных, обезоруживания боевиков и установление контроля Украины над границей выступает большинство избирателей партии «Европейская солидарность» (80,5%), ВО «Батькивщина» (71,5%), партии "Слуга народа "(62%). Среди представителей электората партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 32% выступают за то, чтобы сначала проводить выборы, в уже потом выводить из этих территорий российских военных, обезоруживать боевиков и устанавливать контроль Украины над границей. Противоположную точку зрения поддерживают лишь 21% избирателей этой партии, хотя больше среди них тех, кто не определился по этому вопросу (41%).



Исследование проведено с 29 июля по 4 августа методом «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2019 респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.