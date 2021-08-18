Обстрел Золотого-4 квалифицировали как нарушение законов войны

Прокуратура расследует уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелом поселка Золотое-4 в Луганской области и ранении женщины вследствие огня. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



17 августа боевики обстреляли из минометов жилые улицы Золотого-4 Северодонецкого района Луганщины. Вследствие этого 48-летняя местная жительница получила ранение. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, множественными обломочными ранениями левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.



«Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции о защите жертв войны с 1949 г. и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года, указывает на нарушение законов и обычаев войны со стороны НЗФ, контролируемых РФ», — отмечают в прокуратуре.



Следователи задокументировали факты обстрела, изъяли части боеприпаса, выпущенного из миномета калибра 82 мм, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз и приобщены к материалам уголовного производства.



Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 438 УК Украины.