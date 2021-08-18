Зеленский ввел в действие решение о защите госграницы с тайными поручениями Кабмину

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы». Об этом следует из указа президента № 367/2021.



Среди поручений Кабинету министров есть три пункта с грифом «секретно».



Кабинету министров, среди прочего, поручено:



— обеспечить прекращение права постоянного пользования землями природно-заповедного и другого природоохранного назначения, земель историко культурного назначения шириной 30 — 50 метров вдоль линии госграницы на суше для их передачи в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы;



— принять мер по изъятию земельных участков (или их частей), предоставленных землепользователям постоянное или временное пользование из земель государственной и коммунальной собственности шириной 30 — 50 метров вдоль линии государственной границы для их передачи в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы;



— принять меры по выкупу с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или их частей), находящихся в собственности юридических и физических лиц в пределах земельных участков шириной 30 — 50 метров вдоль линии государственной границы;



— принять меры по принудительному отчуждению с целью дальнейшей передачи в постоянное пользование военным частям Госпогранслужбы земельных участков (или их частей) и размещенных на них объектов недвижимого имущества (или их частей), находящихся в собственности юридических и физ лиц и которые находятся в пределах земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы;



— утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации, а именно:



а) завершение договорно-правового оформления государственной границы и его обустройство, установки пограничных знаков, пограничных просек, строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, коммуникаций Государственной пограничной службы Украины и их содержание;



6) укрепление берегов украинской части пограничных водных объектов, возвращение их русла в исходное положение согласно документам, указанным в международных договорах о режиме государственной границы, и обеспечения стабильности линии государственной границы Украины, проходящей по реке (ручью), озеру или иной водоеме.