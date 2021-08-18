По обе стороны от КПВВ: главные новости 18 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области зафиксировали 171 новый случай коронавируса. От осложнений скончались четверо ранее заболевших. За все время пандемии на подконтрольной властям территории выявлено 92 660 заболевших: 89 234 пациента выздоровели, а 2 430 — умерли.



В отдельных районах Донецкой области выявили 341 новый случай коронавируса и 31 смерть среди заболевших ранее. Всего группировка «ДНР» подтверждает коронавирус у 52 810 человек: выписаны 43 485 пациентов, 3 873 заболевших скончались.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтвердили 65 новых случаев COVID-19 и 1 летальный случай. Всего COVID-19 был подтвержден у 27 762 человек: выздоровели — 26 177, умерли — 989.



В отдельных районах Луганской области выявили 99 случаев заражения COVID-19, 11 человек умерли. Всего группировка «ЛНР» признает 7 915 случаев коронавируса: 6 303 пациентов выписали, а 735 — умерли.



Политика



Экономику отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не удастся восстановить до довоенного уровня после деоккупации этих территорий, заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников.



Баллотирующийся в Государственную думу РФ бывший «премьер ДНР» Александр Бородой задекларировал земельные участки, 2 квартиры в Москве, нежилые помещения и Lexus GX 460 при нулевых доходах.



Кабинет министров утвердил стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года. В документе речь идет о подконтрольной властям территории, куда правительство ожидает привлечь инвесторов.



Боевые действия



Прокуратура расследует уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны в связи с обстрелом поселка Золотое-4 в Луганской области и ранении женщины вследствие огня со стороны боевиков 17 августа.



Житель Луганска погиб в результате взрыва гранаты на приусадебном участке, заявили в «МЧС ЛНР».



С начала 2021 года по 8 августа на Донбассе 35 человек получили ранения в результате срабатывания мин.



Общество



Три предприятия на неподконтрольной Донетчине — Шахта «Юнком», химический завод и ртутная шахта в Горловке — несут самую большую угрозу загрязнения воды и почвы. Об этом рассказали в Бахмутской эколого-гидрогеологической партии ГРГП «Донецкгеология». По данным геологов, в ОРДЛО затоплены не менее 49 шахт.



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международный Комитет Красного Креста направили почти 130 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса.



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