СНБО поручил разработать мораторий на рекламу лекарств

Кабинету министров поручено до 1 января 2024 года установить мораторий на рекламу лекарств и медпрепаратов. Соответствующие меры поручены Советом нацбезопасности и обороны, о чем следует из указа № 369/2021.



Отмечено, что для принятия мер по минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье Кабмин должен разработать мораторий на размещение в теле-, радиопередачах, СМИ любых сведений рекламного характера о лекарственных средствах, медицинских изделиях, методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации.



Также Кабмину поручено обеспечить реальный контроль за соблюдением правил рецептурного отпуска лекарственных средств и избежания назначения пациентам большого количества различных медпрепаратов или лечебных процедур.