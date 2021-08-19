Для иностранцев изменены правила въезда в Украину

Иностранцы для въезда в Украину могут предъявить справку о получении только одной дозы вакцины от коронавируса — раньше необходим был сертификат о полном курсе вакцинации. Об этом сообщает УП со ссылкой на изменения в постановления № 1236 и № 677



Изменения утвердили на заседании Кабмина. Теперь пересечение государственной границы возможно в случае предъявления иностранного COVID-сертификата, подтверждающего вакцинацию от коронавируса одной или несколькими дозами вакцин, разрешенных ВОЗ.



Говорится не только об иностранцах, но и о лицах без гражданства. По-прежнему они также могут въехать в Украину при условии отрицательного результата ПЦР-тестирования на COVID-19 или отрицательного результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса.



В Украине 5 августа вступили в силу новые правила усиленного контроля при пересечении границы, введенные из-за распространения в мире нового штамма коронавируса «Дельта».