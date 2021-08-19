В Украине зафиксировали более полутора тысяч случаев коронавируса за сутки

За среду, 18 августа, в Украине выявили 1 560 новых случаев заражения коронавирусом, что на 113 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 898 пациентов, а 32 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 270 226 человек. Из них выздоровели 2 199 118 пациентов, а 53 368 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.



Вчера провели 50 593 тестирования.