«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области следствие осложнений от COVID-19 умерли 12 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом.



По состоянию на 19 августа «ЛНР» признает 7997 случаев COVID-19, из которых 6377 человек выздоровели, 747 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За среду, 18 августа, в Украине выявили 1 560 новых случаев заражения коронавирусом, что на 113 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 898 пациентов, а 32 человека умерли.