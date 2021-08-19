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«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19

19 августа 2021, 09:21

«ЛНР»: Еще 12 умерших и 82 заболевших COVID-19

За минувшие сутки в отдельных районах Луганской области следствие осложнений от COVID-19 умерли 12 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме этого, выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 19 августа «ЛНР» признает 7997 случаев COVID-19, из которых 6377 человек выздоровели, 747 — умерли.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За среду, 18 августа, в Украине выявили 1 560 новых случаев заражения коронавирусом, что на 113 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 898 пациентов, а 32 человека умерли.

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