Назван список стран-учредителей Крымской платформы»

Первый саммит «Крымской платформы» посетят представителя 44 государств, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.



Независимо от уровня представленности эти 44 государства станут учредителями «Крымской платформы».



Мероприятие посетят лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Словакии, Венгрии, Молдовы, Словении, Финляндии, и президент Евросовета. Румынию, Грузию, Хорватию и Швецию представят премьер-министры этих стран, Чехию и Швейцарию — главы парламентов, Великобританию и Португаию — министры обороны, Норвегию — государственный секретарь МИД.



От лица еще 14 государств «Крымскую платформу» посетят главы МИД Турции, Франции, Германии, Испании, Италии, Бельгии, Австрии, Нидерландов, Люксембурга, Ирландии, Дании, Болгарии, Черногории, Северной Македонии.



США пошлют специального посланника президента, министра транспорта и члена правительства.



От Еврокомиссии прибудут вице-президент, НАТО — заместитель генсекретаря, а от Совета Европы — генеральный секретарь. ГУАМ представит генеральный секретарь.



Новая Зеландия, Мальта, Япония, Австралия, Кипр, Канада и Греция будут представлены на уровне послов.



Декларация, которую примут по результатам саммита «Крымской платформы», будет открыта для подписания другими государствами.



«Мы будем работать над привлечением новых стран к нашему формату и их количество в дальнейшем будет расти», — добавил Кулеба.



Учредительный саммит «Крымской платформы» состоится 23 августа в Киеве.

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