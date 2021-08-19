COVID-19 в Донецкой области: пять смертей и 69 заболевших за сутки

За прошедшие сутки, 18 августа, в Донецкой области выявили 69 случаев коронавирусной болезни. Кроме того, умерли пятеро ранее заболевших, а 69 — выздоровели.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины зафиксировано 92 729 заболевших COVID-19. Из них 89 303 человека выздоровели, а 2 435 умерли.

За сутки в Украине выявили 1 560 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 270 226 человек, из которых выздоровели 2 199 118 пациентов, а 53 368 человек умерли.