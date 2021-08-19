На Луганщине — 52 заболевших ковидом, 1 человек умер

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 52 новых случая заболевания COVID-19 и один летальный случай. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 10, Рубежноеи Попасная — по 2, Северодонецк и Новопсков — по 4, Беловодск и Сватово — по 1, Марковка и Старобельск — по 8, Новоайдар — 5, Станица Луганская — 7.



Вследствие осложнений умер 57-летний мужчина из Новопсковщины.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 27 814 случаях. Из них 26 230 человек выздоровели, 990 — умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 000 населения равен 76 (при пороговом уровне 75) уровень госпитализации — 12,6 (при пороговом уровне 60).

За среду, 18 августа, в Украине выявили 1 560 новых случаев заражения коронавирусом, что на 113 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 898 пациентов, а 32 человека умерли.