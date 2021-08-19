В Украине хотят построить новый военно-морской флот до 2035 года

В Украине до 2035 года планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским журналистам — выходцам из Крыма.



«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. До 2035 года — строительство большого флота. Первый этап мы будем видеть в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап укладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — приводит слова главы государства его пресс-служба.



Зеленский подчеркнул, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируют начать развитие военно-морских баз.



«Первой будет строиться [военно-морская база] в Бердянске. Идея — в поддержке этого проекта со стороны Европейского Союза, со стороны Великобритании, США. Мы точно получили полную поддержку этого проекта со стороны Великобритании. У меня будет встреча с президентом США, и это [развитие Военно-Морских сил Украины] является частью нашей встречи и частью Крымской платформы», — рассказал он.



Президент отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.



По его словам, Украина увеличивает присутствие флота союзников из стран НАТО в акватории Черного и Азовского морей.



«Это не только вопрос Sea Breeze, это и отношение, и постоянная работа, сотрудничество нашего Министерства обороны со США и странами Евросоюза. Также у нас есть реальные договоренности в этом направлении с Турцией и Великобританией», — подчеркнул Зеленский.