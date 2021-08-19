Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за ремонта

Работа Донецкой фильтровальной станции приостанавливает работу с 12:00 19 августа на время проведения ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Вода Донбасса».



Там уточнили, что на время проведения ремонтных работ будет остановлена подача воды в город Авдеевку, поселки Верхнеторецкое и село Васильевка.



Когда именно завершится ремонт, в «Воде Донбасса» не уточнили.



Кроме того, будет сокращена подача воды в неподконтрольный Украине Донецк. В группировке «ДНР» предупредили, что на время ремонта ДФС до 30% сократится водоснабжение в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах Донецка.



Водоснабжение стабилизируется в течение двух суток после запуска фильтровальной станции.