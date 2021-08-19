На Волыни ликвидировали мощную ботоферму, продвигавшую идеи «Новороссии»

Служба безопасности Украины заблокировала мощную ботоферму, которую финансировали из России. Очаг антиукраинской интернет-пропаганды был организован в Луцке, сообщает пресс-служба ведомства.



Для распространения деструктивного контента агитаторы создали тысячи фейковых аккаунтов.



«По заданию своих "кураторов" злоумышленники призывали через соцсети к нарушению территориальной целостности нашей страны. Среди прочего, агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России"», – рассказали в СБУ.



Интернет-агитаторы использовали специальное оборудование для сокрытия каналов связи. «Технику» разместили по шести подпольными адресам. Оплату за «работу» они получали в иностранной валюте через российские платежные системы.



Установлено, что один из организаторов ботофермы – житель Луцка.



Во время обысков по адресам расположения «ячейки» правоохранители обнаружили GSM-шлюзы, компьютерное оборудование, банковские карточки, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи, финансовые документы и другие материалы с доказательствами противоправной деятельности.



Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, проводится следствие.