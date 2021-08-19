«ДНР»: 276 случаев коронавируса и 21 смерть за сутки

За минувшие сутки, 18 августа, в отдельных районах Донецкой области выявили 276 заболевших коронавирусной болезнью. Кроме того, 163 человека выздоровели, а 21 — умер.



Об этом сообщает «Минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 53 086 случаев ковида. Из них 43 648 пациентов выздоровели, а 3 894 человека умерли.



Продолжают болеть 5 544 пациента.



Всего за сутки выявлено 209 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 136 человек. Всего на лечении находится 2123 пациентов с пневмониями, из них 932 на кислородной поддержке (+ 66 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.