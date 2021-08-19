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Программы помощи жителям прифронтовой зоны Донбасса профинансированы на 27% - ООН

19 августа 2021, 16:38

Программы помощи жителям прифронтовой зоны Донбасса профинансированы на 27% - ООН

Гуманитарные программы помощи людям, проживающим вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, профинансированы всего на 27% от потребности. Об этом сообщила координатор системы ООН в Украине / координатор по гуманитарным вопросам Оснат Лубрани, передает «Укринформ».

«В этом году гуманитарные деятели получили от международных доноров только 27% – это примерно 45,4 млн долл. – из 168 млн долл., необходимых для удовлетворения потребностей украинцев по обе стороны линии соприкосновения. Если финансирование не предоставляется, это означает, что мы сможем помочь менее чем половине людей из тех 1,5 миллиона человек, которым хотим помочь до конца 2021 года», – отметила Лубрани.

Она добавила, что зима, которая быстро приближается, усилит уязвимость жителей в зоне конфликта, поэтому гуманитарные организации призывают предоставить 49 млн долл. для обеспечения насущных потребностей этих людей до конца года.

Координатор системы ООН в Украине подчеркнула, что это критически необходимо, чтобы люди могли пережить зиму.

Говоря о ситуации на востоке Украины, Лубрани отметила дополнительную нагрузку из-за пандемии коронавируса и увеличение количества пострадавших среди гражданского населения. Она также акцентировала внимание на ограничение передвижения через линию соприкосновения.

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