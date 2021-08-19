На Донетчине будут судить боевика «казачьего войска Донского»

В Донецкой области в суд направлен обвинительный акт в отношении участника незаконного вооруженного формирования «Казачий Союз «Область Войска Донского». Мужчине грозит 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



40-летний житель Днепропетровской области обвиняется в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).



«Досудебным расследованием установлено, что с июля по май 2014 года боевик, находясь в составе НВФ "Казачий Союз "Область Войска Донского", оказал активное вооруженное сопротивление подразделениям Вооруженных сил Украины и правоохранительным органам Украины», – говорится в сообщении.



Кроме того он осуществлял боевое дежурство в месте дислокации указанного НВФ на территории Донецка.



В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Максимальное наказание по санкциям статей – 10 лет лишения свободы.