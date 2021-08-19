Нацсовет идет в суд с иском к телеканалу«Наш» за эфир с Симоненко

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания намерен в судебном порядке добиться аннулирования лицензии ООО «Наш 365» (телеканал «Наш»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Иск касается эфира от 4 мая (и повтора 5 мая), в котором по мнению Нацсовета, содержатся признаки скрытого призыва к разжиганию религиозной вражды и ненависти, основанной на нетерпимости к представителям Православной церкви Украины, ее представителей и верующих. Речь идет об эфире с коммунистом Петром Симоненко, в котором он назвал ПЦУ раскольниками, а нынешнюю власть Украины — фашистской. Также по его мнению, на Донбассе происходит «гражданское противостояние».



«Участник передачи Петр Симоненко является лидером запрещенной в Украине Коммунистической партии Украины (первый секретарь ЦК КПУ с 19.06.1993), народный депутат Украины со II по VII созыва, что значительно усиливает способность влияния распространения языка вражды на аудиторию телеканала в сравнении с возможными аналогичными высказываниями лиц, которые не являются политическими, религиозными, общественными деятелями или журналистами », - заявили в Нацсовете.



За последние несколько месяцев Нацрада делала как минимум 4 предупреждения телеканалу «Наш», и трижды применяла штрафы. В частности, телеканал «Макси ТВ», который ретранслирует канал «Наш», за эфир с Симоненко был оштрафован на 119 000 гривен.