В «ДНР» признали, что очереди на «границе» с РФ отпугнут желающих проголосовать на выборах в Госдуму

Огромные очереди, которые собираются на «границе» подконтрольной группировке «ДНР» территории с Россией, могут отпугнуть желающих проголосовать на выборах в Госдуму РФ. Об этом заявила «депутат народного совета ДНР» Анастасия Селиванова телеграм-каналу «Донбасс решает».



Она рассказала, что в прошлые выходные выезжала по личным вопросам в РФ через пункт пропуска «Мариновка» и простояла там в очереди 11 часов.



«Пока я стояла в очереди, я думала о гражданах, которые должны будут выехать на территорию РФ в пункты голосования и отдать там свои голоса. Такие очереди в одну и другую стороны станут преградой для реализации их конституционного права», – отметила Селиванова.



«Депутат» надеется, что будут приняты меры, и уверяет, что «глава ДНР» Денис Пушилин взял ситуацию «под личный контроль».

Ранее ЦИК России утвердила порядок голосования 17-19 сентября на выборах в Госдуму РФ жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили российское гражданство. Им предлагается проголосовать дистанционно или выехать на избирательные участки в Ростовскую область РФ.



В МИД Украины заявили, что голосование жителей неподконтрольных районов Донбасса и Крыма на выборах в российскую Госдуму поставит под сомнение легитимность избирательного процесса. Украина и международное сообщество не признают результаты такого голосования.