На Луганщине задержали подозреваемую в причастности к боевикам

На линии разграничения в Луганской области задержана 32-летнюю гражданка, которая подозревается в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям», — говорится в сообщении.



Женщину задержали и доставили в местный отдел полиции.



Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.