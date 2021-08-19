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На Луганщине задержали подозреваемую в причастности к боевикам

19 августа 2021, 18:37

На Луганщине задержали подозреваемую в причастности к боевикам

На линии разграничения в Луганской области задержана 32-летнюю гражданка, которая подозревается в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Осуществляя обязательную проверку документов при перемещении через блокпост, гвардейцы ограничили передвижение 32-летней гражданки, жительницы одного из сел Луганщины. Проверка с помощью базы данных подтвердила, что лицо подозревается в причастности к незаконным вооруженным формированиям», — говорится в сообщении.

Женщину задержали и доставили в местный отдел полиции.

Ей инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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