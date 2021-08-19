Янукович хочет принять участие в заседании суда по делу Майдана в режиме видеосвязи

Экс-президент Украины Виктор Янукович снова обратился к Печерскому районному суду Киева с просьбой разрешить ему принять участие по видеоконференции в заседании суда по делу Майдана, передает «УНН».



Речь идет о повторном рассмотрении ходатайства прокурора об избрании Януковичу меры пресечения по делу о расстрелах на Майдане 18-20 февраля 2014 года.



Как сообщил адвокат Януковича, в случае поступления в Печерский районный суд Киева любых ходатайств экс-президент «готов, желает и обращается к суду по вопросам его вызова, обеспечения его участия в порядке, предусмотренном законом».



Адвокат добавил, что имеется ввиду личное участие Януковича в режиме видеоконференции.

В декабре 2020 года Виктор Янукович уже обращался в Печерский районный суд Киева с просьбой разрешить ему принять участие в заседании по повторному рассмотрению ходатайства прокурора об избрании ему меры пресечения, также по видеоконференции. Однако суд ему отказал.