Антимонопольный комитет разрешил Vodafone купить телеком-оператора у Ахметова

Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО «Водафон Украина» купить более 50% телеком-оператора Vega («Фарлеп-Инвест»). Об этом говорится в сообщении, опубликованному на сайте АМКУ.



«Комитетом было установлено, что после завершения концентрации ПрАО "ВФ Украина" не сможет автоматически объединить свои частоты с частотами ЧАО "Фарлеп-Инвест" и использовать их, в частности, для внедрения технологии LTE/4G. Ведь использование частот "Фарлеп-Инвест" для внедрения технологии LTE/4G требует переоформления соответствующих радиочастотных лицензий, значительных капиталовложений и строительства новой радиосети», — подчеркнули в АМКУ.



АМКУ решил, что сделка не приведет к монополизации или существенному ограничению на товарных рынках Украины. Поэтому соответствующее разрешение было предоставлено.



Национальный телеком-оператор Vega входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова. Компания присутствует в 22 областях Украины.