Путин и Макрон обсудили ситуацию на Донбассе

Президенты Франции и России Эмманюэль Макрон и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане, а также на востоке Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора.



В ведомстве отметили, что Путин в разговоре с Макроном «выразил обеспокоенность» в связи с сохраняющейся «напряженностью на юго-востоке Украины».



«Проведен обмен мнениями по проблематике урегулирования внутриукраинского кризиса. Выражена обеспокоенность в связи с сохраняющейся напряженностью на юго-востоке Украины», — говорится в сообщении.



Кроме того, президенты России и Франции решили подчеркнуть необходимость реализации всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — Минских соглашений 2015 года как безальтернативной основы урегулирования



«В этой связи подтвержден настрой на координацию усилий России и Франции в нормандском формате», — говорится в сообщении.