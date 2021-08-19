Мошенники придумали новую схему «проверки карточек на компенсацию НДС»: Как защититься

В киберполиции Луганской области рассказали о новой схеме, которую используют мошенники для того, чтобы украсть деньги с банковских карт.



Правоохранители предупреждают, что сейчас мошенники организуют масштабную рекламную кампанию в сети Интернет с призывом «Обязательной проверки карточек всех жителей Украины на компенсацию НДС». Для большей убедительности рекламы они незаконно используют лица телеведущих и ссылаются на несуществующее «постановление 28/9329к».



В полиции объяснили, как действуют мошенники:

после перехода по ссылке рекламы предлагается срочно ввести e-mail и 6 последних цифр карты для якобы проверки вашей суммы компенсации;

дальше происходит имитация обработки базы данных и сайт сообщит, что вас уже якобы ожидает компенсация в 30, 50 или даже 80 000 гривен;

следующим шагом вам предлагают связаться в чате с «юристом» и оплатить 164 гривны «за услуги» и перенаправляют на фишинговый платежный сайт, где необходимо ввести полные реквизиты своей карты;

после получения мошенниками всех реквизитов от полного похищения денег могут еще спасти банковские лимиты на расходы в Интернете. Но если такие ограничения не установлены – тогда ничто не помешает преступникам украсть все деньги с вашей банковской карты.

«Если вы наткнулись на подобную рекламу в Интернете – ни в коем случае не переходите по ссылке и не выполняйте требования аферистов», – предупреждают правоохранители.