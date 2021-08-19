Стало известно имя бойца, погибшего вблизи Новоалександровки

Сегодня при выполнении боевого задания вблизи населенного пункта Новоалександровка погиб старший солдат Василий Островский. Об этом сообщили в пресс-службе 24 ОМБр им. короля Даниила.



Островский находился на боевом дежурстве, когда его ранил снайпер.



Военнослужащий родился 21 июля 1980 года на Львовщине. Недавно он отметил 41-летие.



Вечером 19 августа в штабе сообщили, что с начала текущих суток на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Боевики стреляли по окрестностям Новоалександровки, Крымского, Нью-Йорка, Невельского и Красногоровки.