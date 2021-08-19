Минздрав просит усилить контроль за соблюдением карантина в Украине

Министерство здравоохранения просит усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий в Украине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Отмечается, что соответствующее письмо направлено главам областных и Киевской городской государственных администраций, руководителям областных структурных подразделений по вопросам здравоохранения, Национальной полиции, Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.



«Сейчас ситуация с коронавирусной болезнью в Украине контролируется, но мы видим тенденцию к росту и должны понимать, что не время расслабляться», — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.



В Минздраве также сообщили, что имеющийся запас тестов позволяет сделать более 2 млн исследований. В ведомстве ожидают поставку реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР исследований и, как минимум, 2.8 млн быстрых тестов на определение антигена.



Кабмин принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.