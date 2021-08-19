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По обе стороны от КПВВ: главные новости 19 августа

19 августа 2021, 22:19

По обе стороны от КПВВ: главные новости 19 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 69 случаев коронавирусной болезни. Кроме того, умерли пятеро ранее заболевших, а 69 — выздоровели. За все время пандемии на подконтрольной территории зафиксировано 92 729 заболевших: 89 303 человека выздоровели, а 2 435 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 276 заболевших, 21 человек умер. Всего в группировке «ДНР» подтверждают 53 086 случаев ковида: 43 648 пациентов выздоровели, а 3 894 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 52 новых случая заболевания COVID-19 и один летальный случай. Всего диагноз COVID-19 =подтвержден в 27 814 случаях.: 26 230 человек выздоровели, 990 — умерли.

В отдельных районах Луганской области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 12 человек. Также выявлено 82 новых случая заражения коронавирусом. Всего группировка «ЛНР» признает 7997 случаев COVID-19, из которых 6377 человек выздоровели, 747 — умерли.

COVID-сертификаты украинского образца в приложении «Дія» официально признаны Евросоюзом.

Политика

Украинская власть считает, что обмен «всех на всех» включает украинцев, удерживаемых на неподконтрольной части Донбасса, в Крыму и России. Однако с такой позицией не согласна российская сторона, рассказал президент Владимир Зеленский.

Боевые действия

Наблюдатели миссии ОБСЕ не смогли уточнить информацию об обстреле школы в оккупированном Перевальске Луганской области — сотрудники учреждения направили патруль к боевикам.

Группировка «ЛНР» проведет военные сборы резервистов с 23 по 27 августа, к которым планирует привлечь одну тысячу человек.

Общество

Группировки «ЛНР» и «ДНР» меняют технологию и усиливают милитаризацию детей на контролируемых ими территориях. Теперь их активно отправляют в Россию, заявила директор «Восточной правозащитной группы» Вера Ястребова.

В отдельные районы Донецкой области доставлен гуманитарный груз общим весом 77,5 тонны, который направило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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