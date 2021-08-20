Рост заболеваемости: В Украине выявили 1 600 случаев коронавируса за сутки

За четверг, 19 августа, в Украине выявили 1 600 новых случаев заражения коронавирусом, что на 40 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 882 пациента, а 26 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 271 826 человек. Из них выздоровели 2 200 000 пациентов, а 53 394 человек умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.



Вчера провели 48 942 тестирования.