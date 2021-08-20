Сутки на Донбассе: Обстрелы и гибель военного

За минувшие сутки, 19 августа, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба Операции объединенных сил в пятницу.



Подчеркивается, что огонь велся по позициям украинских военных у Новоалександровки, Нью-Йорка, Невельского, Новозвановки, Красногоровки, Пивденного.



Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата боевиков типа «Орлан-10», а в Донецкой области — БПЛА типа «квадрокоптер» с пересечением линии соприкосновения.



В штабе также напомнили, что вчера в результате обстрела погиб украинский военный.



Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



Группировка «ДНР» заявила, что вчера ее позиции попали под обстрел в районе Старомихайловки, Горловка, Ужовки (Ленинского).



«ЛНР» подчеркнула, что вчера огонь велся по ее позициям у Калиново.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 18 августа 2021-го зафиксировала не менее 51 186 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.