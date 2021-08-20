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«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли

20 августа 2021, 09:19

«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли

За минувшие сутки, 19 августа, в отдельных районах Луганской области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 9 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Кроме этого, выявлено 119 новых случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 20 августа «ЛНР» признает 8116 случаев COVID-19, из которых 6471 человек выздоровели, 756 — умерли.

Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За четверг, 19 августа, в Украине выявили 1 600 новых случаев заражения коронавирусом, что на 40 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 882 пациента, а 26 человек умерли.

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