«ЛНР»: За сутки 119 человек заболели COVID-19, еще 9 умерли

За минувшие сутки, 19 августа, в отдельных районах Луганской области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 9 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, выявлено 119 новых случая заражения коронавирусом.



По состоянию на 20 августа «ЛНР» признает 8116 случаев COVID-19, из которых 6471 человек выздоровели, 756 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За четверг, 19 августа, в Украине выявили 1 600 новых случаев заражения коронавирусом, что на 40 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 882 пациента, а 26 человек умерли.