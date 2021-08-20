Кабмин предложил СНБО ввести санкции против 70 человек, причастных к преследованию украинцев в Крыму

Кабинет министров одобрил два пакета санкций к судьям России и другим должностным лицам, непосредственно причастным к преследованию жителей оккупированного Крыма. Об этом сообщила пресс-служба министерство реинтеграции временно оккупированных территорий.



Первым распоряжением правительство предлагает СНБО применить санкции к 18 физическим лицам — «судьям РФ и другим служащим ее оккупационной администрации, ответственным за преследование общины ПЦУ (Православной церкви Украины) в Крыму».



В частности, речь идет о незаконном отчуждении помещения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Симферополе, других культовых сооружений, повреждение церковного имущества, преследование общины.



Вторым распоряжением Кабмин предлагает СНБО применить санкции к 52 физическим лицам — «руководителям структурных подразделений оккупационных администраций, судьям, силовикам и другим гражданам РФ, имеющим непосредственное отношение к организации функционирования оккупационной системы судопроизводства и противоправного преследования гражданского населения на временно оккупированной территории украинского полуострова».



Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.



Введение санкций к этим людям, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, заблокирует возможность их использования, сделает невозможным вывод капиталов за пределы Украины, остановит проведение финансовых операций, запретит участие в приватизации, аренде государственного имущества соответствующими резидентами РФ и лицами, которые прямо или косвенно ними контролируются или действуют в их интересах.



В случае введения санкций, Украина проинформирует об этом компетентные органы ЕС, США, Канады, а также других международных партнеров, с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных санкций.