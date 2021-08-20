Ковидом на Луганщине заболели еще 67 человек, четверо умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 67 новых случаев инфицирования коронавирусом. От осложнений умерло еще четверо больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 20, Рубежное — 1, Северодонецк и Новопсков — по 9, Кременная, Попасная и Меловое — по 2, Марковка и Старобельск — по 5, Сватово — 4, Станица Луганская — 8.



Вследствие осложнений умер 37-летний мужчина из Лисичанска, 74-летняя женщина из Рубежного, 67-летняя из Северодонецка и 77-летняя женщина из Кременского района.



За все время исследований COVID-19 зафиксировано 27 881 случай коронавирусной болезни. Из них 26 270 человек выздоровели, 994 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 11,2 (при пороговом уровне 60).