ЮНИСЕФ: Почти 200 детей пострадали от мин за семь лет конфликта на Донбассе

С начала боевых действий на Донбассе ранения от взрывов мин получили 192 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ЮНИСЕФ в Украине.



«С тех пор, как на востоке Украины вспыхнул конфликт 7 лет назад, 192 ребенка были ранены минами и взрывчатыми веществами», – говорится в сообщении.



В организации отмечают, что ЮНИСЕФ и партнеры продолжают работать над обеспечением безопасности для каждого ребенка.



За весь период обучающие семинары по вопросам минной опасности проведены для более чем 22 000 детей и взрослых.

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