Семенченко объявил голодовку из-за переноса рассмотрения апелляции на арест

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего народного депутата Семена Семенченко на его содержание под стражей. Из-за этого Семенченко объявил бессрочную голодовку.



Об этом сообщается на его странице в Facebook.



Новая дата рассмотрения дела — 3 сентября. Официальной причиной переноса стало то, что Соломенский суд Киева не успел передать документы дела. Семенченко объявил голодовку во время судебного заседания.



Сам экс-депутат считает, что рассмотрение перенесли, поскольку судьи не хотят принимать «незаконные решения под давлением СБУ и Офиса президента».



Как сообщалось, в конце июля Соломенский райсуд Киева принял решение об изменении меры пресечения Семенченко с домашнего ареста на взятие под стражу.

Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное предварительному сговору группой лиц.



Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.