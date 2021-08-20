Госэкоинспекция замерила радиационный фон в прилегающих к шахте «Юнком» районах

Государственная экологическая инспекция Украины провела радиологический контроль территорий, граничащих с шахтой «Юнком» на неподконтрольной правительству части Донетчины. Об этом сообщил в Facebook глава ведомства Андрей Малеванный.
«Радиационный фон в районе ГП "Шахта "Юный коммунар" – в пределах нормы», – отметил Малеванный.
Он привел данные измерений за 18-19 августа:
«Эти показатели – не превышают максимально допустимую норму радиационного фона, которая составляет 0,3 мкЗв/ч», – уточнил глава Госэкоинспекции.
Шахта «Юнком» находится в районе Енакиево. В 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв под названием «Эксперимент "Кливаж"». 95% продуктов радиоактивного распада оставались в оплавленной изолированной камере под землей. 40 лет эту камеру содержали сухой, не давая шахтным водам подняться до ее уровня. Таким образом радиационный фон вокруг нее все это время удерживали нормальным.
С 2018 года воду группировка «ДНР» прекратила откачивать воду с шахты. Эксперты считают, что радиоактивная камера уже могла разгерметизироваться, и существует угроза попадания радиации в водоносные горизонты.