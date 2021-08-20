Зеленский: Германия не сможет усидеть на двух стульях в отношениях с Украиной и РФ

Президент Владимир Зеленский считает, что Германии не удастся «усидеть на двух стульях» в отношениях с Украиной и Россией. Об этом он заявил в интервью ряду СМИ, текст которого сегодня опубликовало издание «НВ».



«Я думаю, что сейчас непростая позиция у госпожи [канцлера Германии Ангелы] Меркель, потому что она действительно всегда очень хотела помогать Украине и при этом хотела сохранить отношения хорошие, теплые или экономические с Россией, хотя я знаю, что немецкая сторона всегда называет их прагматичными», — сказал президент Украины.



Зеленский полагает, что есть много вещей, которые влияют на мягкость диалога между Германией и РФ.



«Я считаю, что — если хотите, мое личное мнение, я его не скрываю в принципе, — так не получится, невозможно быть, как говорится, на двух стульях. Тем более, что, к сожалению, расстояние между этими стульями ежедневно увеличивается», — резюмировал Зеленский.



Глава государства также допустил, что канцлер Германии после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины.



Сегодня, 20 августа Ангела Меркель в Москве проводит переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В воскресенье она посетит Киев.