Практически все проблемы, связанные с зубами, можно решить благодаря развитию стоматологии. Современные технологии, материалы и методы диагностики, позволяют восстановить улыбку в кратчайшие сроки. Существует несколько методик лечения зубов, позволяющих восстановить зубной ряд. Одной из самых главных проблем остается лечение заболеваний десен. Ведь даже при здоровых зубах и эмали может наблюдаться расшатывание и выпадение зубов, из-за слабости мягких тканей.



Применение плазмолифтинга для лечения десен в стоматологической клинике



Несмотря на развитие медицины, лечение пародонтоза, пародонтита и гингивита в стоматологической клинике вызывает массу сложностей. Не всегда эффективны антибактериальные и восстанавливающие препараты. Одним из основных современных способов восстановления десен считается плазмолифтинг. Это простая процедура, которая по технике выполнения отличается от той, которая проводится в косметологии.



Восстановление десен предлагает Стоматология Позняки, в которой специалист из вены отбирает 100 мл крови. Далее, эта порция попадает в центрифугу, которая вращается с высокой скоростью. Благодаря этому кровь разделяется на фракции, одна из которых содержит большое количество тромбоцитов. Именно эту часть в шприц отбирает стоматолог и вкалывает в зоне десен.

Преимущества плазмолифтинга для лечения десен



Благодаря такой процедуре укрепляются ткани, удается вылечить даже запущенный пародонтоз и другие недуги десен, которые часто провоцируют выпадение зубов.



В основе этого метода лежит использование тромбоцитов и аминокислот, содержащихся в крови. В межклеточном пространстве содержится фибрин, коллаген и гиалуроновая кислота. Если какой-то из аминокислот не хватает, наблюдается преждевременное старение, кожа становится дряблой. Точно такие же процессы происходят и в тканях десен.



Плазмолифтинг с введением тромбоцитов, цены на который можно узнать на сайте https://www.lumident.kiev.ua/price, позволяет восстановить структуру дёсен, омолодить их, сделать более эластичными.



Преимущества процедуры:

Этот метод используется не только для лечения заболеваний десен, но с целью быстрого восстановления после установки имплантов.

Введение тромбоцитов позволяет восстановить не только мягкие ткани, но ещё и кость.

Благодаря этому снижается период заживления тканей, сокращаются сроки срастания импланта с костью.

Это позволяет избежать большого количества осложнений, которые связаны с хирургическим вмешательством в ходе установки имплантов.

Из-за слабости мягких тканей после 40 лет часто наблюдаются болезни, связанные именно с недостатком аминокислот, которые содержатся в межклеточном пространстве.