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Следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака завершено. Материалы передадут в суд

20 августа 2021, 16:40

Следствие по делу о госизмене Медведчука и Козака завершено. Материалы передадут в суд

Следствие по делу о подозрении двух народных депутатов от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Тараса Козака в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что с сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления дело пойдет в суд.

Венедиктова указала, что материалы сегодня будут открыты Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя, по словам генпрокурора, основные следственные действия в отношении него также завершены.

«Мы готовы к тому, что и дальше будут звучать обвинения в преследовании оппозиции, будут информационные атаки и препятствование работе. Прокуратура не играет в политику, а защищает закон. Мы собрали доказательства и мы готовы идти с ними в суд», — подчеркнула Венедиктова.

Народные депутаты от ОПЗЖ Виктор Медведчук и Тарас Козак 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на расхищение национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. Подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества с Россией.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства России для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод — проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Луч».

С 13 мая Медведчук по решению суда находится под домашним арестом. Печерский районный суд Киева 9 июля продлил ему домашний арест до 7 сентября.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в России. В то же время, по информации Медведчука, Козак уехал лечится в Беларусь. Он объявлен в розыск. Есть решение суда на задержание Козака для избрания меры пресечения.

Печерский суд Киева продлил срок досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

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