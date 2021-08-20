Житель Донецкой области погиб от взрыва – принес домой неизвестный предмет

В поселке Шевченко (Волноваха, Донецкая область) на территории частного дома взорвался неизвестный предмет. Хозяин дома скончался на месте, а его жена травмирована. Об этом сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.



«Предварительно установлено, что 57-летний мужчина принес домой неизвестный предмет и решил проверить исправность устройства, включив его в сеть, после чего произошел взрыв. В результате хозяин дома скончался на месте, а его жена получила многочисленные травмы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», – сообщили в полиции.



На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли обломки неизвестного прибора, происхождение которого устанавливается.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 с пометкой «Несчастный случай» Уголовного кодекса Украины.