«ДНР» сообщила о еще почти 300 заболевших коронавирусом и 19 смертях

В отдельных районах Донецкой области выявили 289 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Кроме того, 252 человека выздоровели, а 19 – умерли.



Об этом сообщает «минздрав» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 53 375 случаев ковида. Из них 43 900 пациентов выздоровели, а 3 913 человек умерли.



Продолжают болеть 5 562 пациента.



Всего за сутки выявлено 194 случая пневмоний, госпитализировано 122 человека. На лечении находится 2 179 пациентов с пневмониями, из них 952 на кислородной поддержке (+79 за сутки).



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.