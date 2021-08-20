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СМИ: Против россиян, связанных с «Северным потоком-2», США введут санкции

20 августа 2021, 20:28

СМИ: Против россиян, связанных с «Северным потоком-2», США введут санкции

США введут ограничительные меры против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет «Интерфакс-Украина».

«Госдеп представил Конгрессу доклад (администрации США, - ред.) по мерам против "Северного потока-2", (...) в котором числится одно российское судно и двое россиян, связанных с "Северным потоком-2"», – отмечается в заявлении.

В заявлении не уточняется, о каких именно физлицах и судне идет речь.

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Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщает, что администрация США уведомила Конгресс о введении санкций против АО «Нобилити» из Санкт-Петербурга. Это владелец судов снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», участвующих в реализации «Северного потока-2».

Также, по данным агентства, под санкции подпали страховая компания «Константа» и судно снабжения «Остап Шеремета».

При этом, согласно данным агентства, США оставили в силе отвод от санкций в отношении компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед Конгрессом о мерах, принятых против «Северного потока-2».

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