На Луганщине пригрозили закрывать рынки и магазины, если не будут соблюдать правила карантина

На Луганщине будут закрывать рынки и магазины, если там не будет соблюдаться масочный режим и карантинные ограничения. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, сообщает пресс-служба ОГА.



Он отметил, что сейчас на территории области установлен «зеленый» эпидемический уровень, но за прошедшие два дня показатель уровня заболеваемости коронавирусом повысился до отметок 76,0 (18.08) и 82,0 (19.08).



Наибольший рост наблюдается в Лисичанской, Марковской, Станично-Луганской, Старобельской и Меловской территориальных громадах. Групповые случаи заболеваемости зарегистрированы на рынках, предприятиях и т.п.



«Заболеваемость распространяется по области достаточно быстро. Организуйте возможные варианты по вакцинации населения, выезды мобильных бригад по населенным пунктам, соблюдение карантина в общественных местах. Или будет другой вариант – блокада вашей территории, и в первую очередь, она будет экономической», – заявил, обращаясь к главам громад, Сергей Гайдай.



Также он дал поручение усилить надзор за выполнением противоэпидемических требований на всех продовольственных рынках и магазинах, пообещав лично объехать громады после празднования Дня независимости.