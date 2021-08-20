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По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа

20 августа 2021, 22:40

По обе стороны от КПВВ: главные новости 20 августа

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области выявили 108 случаев коронавируса и 1 летальный случай. За все время пандемии на подконтрольной территории выявили 92 837 заболевши: 89 420 человек выздоровели, а 2 436 — умерли.

В отдельных районах Донецкой области выявили 289 новых случаев коронавируса, 19 человек умерли. Всего группировка «ДНР» подтверждает 53 375 случаев ковида: 43 900 пациентов выздоровели, а 3 913 человек умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 67 новых случаев коронавируса. От осложнений умерло еще четверо больных. Всего зафиксирован 27 881 случай болезни: 26 270 человек выздоровели, 994 — умерли.

В отдельных районах Луганской области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще 9 человек. За сутки выявлено 119 новых случая заражения. Всего группировка «ЛНР» признает 8116 случаев COVID-19: 6471 человек выздоровел, 756 — умерли.

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в случае принятия законопроекта о переходном периоде в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму, Украина в одностороннем порядке выйдет из Минских соглашений.

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за возобновление встреч в Нормандском формате. Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва готова к контактам в Нормандском формате, «был бы предмет для переговоров и понимание целей этих переговоров».

Первые местные выборы в 18 отдельных территориальных громадах Донецкой и Луганской областей не состоятся 31 октября. Командование ООС и правоохранители пришли к выводу о небезопасности организации и проведения избирательного процесса на этих территориях.

СНБО принял решение о введении новых санкций. В санкционный список попали глава «ДНР» Денис Пушилин, нардеп Андрей Деркач, главред «Страны» Игорь Гужва, Ольга и Анатолий Шарий, руководитель информационного агентства «Шарий.Нет» Алла Бондаренко.

Боевые действия

С начала боевых действий на Донбассе ранения от взрывов мин получили 192 ребенка.

Общество

Бывший член незаконных вооруженных формирований «ДНР» Сергей Завдовеев по прозвищу «Француз» стал наблюдателем на выборах в Госдуму РФ. Он будет курировать сеть наблюдателей на выборах в Нижнем Новгороде от партии «Справедливая Россия За Правду».

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