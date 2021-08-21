Статистика заболевших COVID-19 в Украине продолжает расти. За сутки — 1732 новых случая

За минувшие сутки, 20 августа, в Украине зарегистрировали 1 732 новых случая заболевания COVID-19, что на 132 случая больше, чем днем ранее. Кроме этого, 763 человека выздоровели, 38 — умерли. Об этом сообщает Минздрав.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.



Среди новых случаев заболевания — 104 ребенка и 32 медсотрудника.



Также за минувшие сутки: госпитализированы 616 человек.



С начала пандемии в Украине без учета оккупированных территорий COVID-19 заболели 2 273 558 человек: 2 200 763 пациента выздоровели, летальных случаев — 53 432.