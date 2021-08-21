«ЛНР»: 85 новых случаев ковида, 17 пациентов умерли

За минувшие сутки, 20 августа, в отдельных районах Луганской области вследствие осложнений от COVID-19 умерли 17 человек. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



Кроме этого, выявлено 85 новых случая заражения коронавирусом.



По состоянию на 21 августа «ЛНР» признает 8201 случа1 COVID-19, из которых 6540 человек выздоровели, 7773 — умерли.



Официальной информации об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В Украине за сутки зарегистрировали 1 732 новых случая заболевания COVID-19, что на 132 случая больше, чем днем ранее. Кроме этого, 763 человека выздоровели, 38 — умерли.