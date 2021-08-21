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«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник

21 августа 2021, 13:59

«ДНР» откроет пропуск через «Еленовку» в понедельник

В понедельник, 23 августа, группировка «ДНР» на день возобновит движение через свой пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится в одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения на въезд и выезд можно будет с 9:00 до 16:30. После перехода Украины на летнее время разницы в часовых поясах нет.

Для выезда из подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Для въезда необходимо заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО нужно заполнить бланк-согласие «на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования». Либо, при желании, можно сдать экспресс-тест на коронавирус стоимостью около 1900 рублей (730 гривен). При этом въезжающим рекомендуют позаботиться о наличии российских рублей, поскольку обменных пунктов на КПП «Еленовка» нет. Результаты теста можно получить в течение 15 минут.

В случае отрицательного результата нужно дать согласие на 14-дневную самоизоляцию дома. При положительном результате теста – человека направят в больничный стационар для проведения дальнейшего обследования.

Для въезжающих на подконтрольную украинской власти территорию с 5 августа вступили в силу новые правила пересечения КПВВ, принятые из-за распространения «Дельта»-штамма коронавируса. При въезде через КПВВ необходимо снова сдавать экспресс-тест на антиген коронавируса и устанавливать мобильное приложение «Вдома», которое контролирует самоизоляцию.

Если тестирование показало негативный результат на COVID-19, то человеку не нужно уходить на самоизоляцию.

Самоизоляцию также не нужно проходить людям, у которых есть документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях или справки 063-О о первой прививке по курсу вакцинации.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена Всемирной организацией здравоохранения в перечень для использования в чрезвычайных ситуациях.

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