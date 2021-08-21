Ковид на Донетчине: 111 новых случаев и три смерти за сутки

На подконтрольной властям территории Донецкой области вследствие осложнений от COVID-19 умерли еще три человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



За минувшие сутки, 20 августа, зарегистрировано 111 новых случаев коронавируса.



С начала пандемии зафиксировано 92 948 случаев инфицирования ковидом. Из них 89 443 человека выздоровели, 2439 — умерли.



Группировка «ДНР» заявила о 402 новых случаях заболевания COVID-19 и 35 летальных случаях на подконтрольной ей территории Донетчины.

В Украине за сутки зарегистрировали 1 732 новых случая заболевания COVID-19, что на 132 случая больше, чем днем ранее. Кроме этого, 763 человека выздоровели, 38 — умерли.