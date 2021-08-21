Зеленский ввел в действие санкции против Пушилина, Шария и других

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 20 августа 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». Об этом следует из указа президента № 376/2021.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.



Контроль за выполнением возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

По итогу заседания СНБО под председательством президента 20 августа было принято решение о введении новых санкций. В санкционный список, в частности, попали глава «ДНР» Денис Пушилин, нардеп Андрей Деркач, главред «Страны» Игорь Гужва, Ольга и Анатолий Шарий, руководитель информационного агентства «Шарий.Нет» Алла Бондаренко и другие.