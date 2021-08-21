На Луганщине выявили 21 новый случай COVID-19

В Луганской области за прошлые сутки коронавирусом заболел еще 21 человек. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.



COVID-19 заразились жители Лисичанска – 10, Станицы Луганской – восемь, Марковки, Новоайдара – по шесть, Попасной – пять, Северодонецка, Новопскова, Сватово, Старобельска – по четыре, Белокуракино – три, Рубежного, Кременной и Мелового – по одному.



За все время пандемии диагноз COVID-19 был установлен у 27 938 жителей Луганщины. Их них выздоровели – 26 291, умерли – 994.



Уровень госпитализации в области на 100 тысяч населения равен 10,4 (при пороговом уровне 85).